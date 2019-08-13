Греция: пожары продолжаются

Лесной пожар, начавшийся во вторник утром на греческом острове Эвбея, не удаётся потушить. Пламя уничтожает местный заповедник и угрожает жителям расположенных здесь деревень Ставрос и Кондодеспоти. Местные власти, подогнав строительную технику, пытаются создать огнезащитные полосы на подступах к поселениям. Но пожарные уже призвали людей эвакуироваться, поскольку из-за сильного ветра огонь стремительно движется в сторону их домов. В тушении пламени задействованы более 200 человек и 67 пожарных машин, используется авиация – пять вертолётов и шесть самолётов. Но несмотря на все предпринимаемые усилия взять стихию под контроль не удаётся. Сильное задымление привело к ухудшению видимости, из-за чего на острове закрыто автомобильное движение по ряду дорог. Даже некоторые районы Афин оказались затянуты дымом, который приносит сюда ветер.

Помимо этого, ещё по меньшей мере четыре крупных лесных пожара продолжают бушевать в Греции. Распространению бедствия способствует сильная жара, достигающая порой 40°C, и порывистые ветры. Пламя угрожает населённым пунктам и туристическим комплексам.

Лесные пожары в стране происходят ежегодно. Одной из причин этого называют недостаточное финансирование и сокращение пожарных служб, что стало результатом действия мер жёсткой экономии, принятых властями в условиях кризиса. В прошлом году жертвами пожаров в Греции стали более 90 человек.