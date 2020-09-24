Хуан Гуайдо - о выборах в Венесуэле

Венесуэльская оппозиция не будет считать честными выборы 6 декабря, если в них не будут участвовать наблюдатели от Организации американских государств, ООН и Евросоюза. Об этом заявил в четверг лидер оппозиции Хуан Гуайдо. По его мнению, проведение честного голосования также невозможно без изменения состава Национального избирательного совета, члены которого были выбраны без участия парламента. Об этом и многом другом Хуан Гуайдо рассказал в эксклюзивном интервью Euronews.

_Ана Буиль, Euronews: _

- Что вы намерены предпринять, чтобы оппозиция не потеряла контроль над собранием?

Хуан Гуайдо, председатель Национальной ассамблеи и президент "ответственный" Венесуэлы:

- Процесс выборов, который диктатура назначила на 6 декабря, уже потерпел дипломатическое, международное и политическое поражение в Венесуэле. Его игнорируют Евросоюз, Организация американских государств и большинство партий, входящих в демократическую альтернативу Венесуэлы.

Диктатура намерена узурпировать законодательную власть, как она пыталась это сделать, создавая Национальное учредительное собрание. Но мы намерены, несмотря ни на что, добиться политического урегулирования конфликта в Венесуэле.

В начале августа 27 венесуэльских оппозиционных партий обнародовали совместное заявление, в котором говорилось, что они отказываются участвовать в выборах, запланированных на 6 декабря.

На вопрос, хотел бы он видеть Мадуро сидящим на скамье Международного уголовного суда после доклада ООН, обвиняющего его в преступлениях против человечности, Гуайдо ответил, что всеобщее правосудие является одним из механизмов прекращения диктатуры.

Хуан Гуайдо, председатель Национальной ассамблеи и президент "ответственный" Венесуэлы:

- Жаль, что у меня нет возможности действовать еще быстрее, чтобы спасти жизни. В упомянутом докладе ООН, в котором Николас Мадуро обвиняется в преступлениях против человечности, к сожалению, речь не идёт о прошлом режиме. Трагично, что это происходит прямо сейчас. Пока мы разговариваем, в камерах Главного управления военной разведки пытают людей. Есть заключенные, которых пытают электричеством, есть женщины, которых заставляют делать аборты в тюрьмах, и в настоящее время в Венесуэле происходят политические убийства.