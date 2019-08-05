Торговая война ударяет по Европе

В понедельник европейские фондовые индексы существенно снизились из-за нового витка торговой войны между США и Китаем. Сводный индекс крупнейших предприятий старого света Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 1,94%. Схожие потери понесли и национальные показатели. Серьёзному давлению подверглись акции горнорудных и технологических компаний.

Роберт Халвер, аналитик:

«Торговая война не закончилась. Я боюсь, она продлится минимум до президентских выборов в США. Европейского ответа пока не последовало. Если вы слышали угрожающие заявления из Белого дома, то понимаете, что случиться может многое».

В понедельник государственные компании Китая получили распоряжение приостановить импорт сельхозпродукции из США. В Пекине это назвали ответом на действия Дональда Трампа, который ранее объявил о введении с 1 сентября 10% пошлин на ряд китайских товаров.

На этом фоне китайская валюта подешевела до рекордного за десятилетие уровня — до 7 юаней за доллар.