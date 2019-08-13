"Апокалипсис": вчера, сегодня, завтра

Мартин Шин, Лоренс Фишбёрн и еще около 10 актеров, продюсеров, звукоинженеров составили компанию Фрэнсису Форду Копполе на специальном показе "Апокалипсиса сегодня" в Голливуде. Гостям представили новую, отреставрированную режиссерскую версию, приуроченную к 40-летию выхода на экраны культового фильма.

Премьера этого варианта (в США он известен как Apocalypse Now Final Cut) состоялась в апреле на кинофестивале в Нью-Йорке. В ограниченный прокат картина выйдет 15 августа.

Финальный вариант фильма длиннее оригинала, но короче режиссерской версии 2001 года. По признанию Копполы, главные изменения - не в редактуре картины, но в настроениях зрителей: "В определенном смысле эта картина всегда считалась очень необычной и сюрреалистичной, - заявил режиссер. - Я полагал, что такой подход соответствовал лежащей в основе истории. Сегодня же выбранный тогда стиль воспринимается аудиторией как норма".

"Апокалипсис сегодня" – один из главных фильмов XX века, снятый с опорой на повесть Джозефа Конрада "Сердце Тьмы". Действие происходит во время войны во Вьетнаме. Фильм удостоен наград Каннского кинофестиваля, Британской киноакадемии, трех "Золотых глобусов" и двух "Оскаров".

С 27 августа картина будет доступна и для домашнего просмотра.