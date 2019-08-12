Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Педро Санчес снова проиграл

Педро Санчес снова проиграл

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Бизнес

Британцы массово скупают продукты первой необходимости

 Комментарии
 Сергей Щербаков 
Британцы массово скупают продукты первой необходимости
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

"Жесткий" Brexit навис над Великобританией. Как отразится выход Соединенного Королевства из ЕС на экономике страны, пока точно никто не знает, но прогнозы поступают от умеренно пессимистичных до прямо катастрофических.

На этом фоне британцы начали массово скупать товары первой необходимости. К разводу с ЕС готовятся прямо, как к войне. По оценкам экспертов, только за последние месяцы жители королевства потратили более 4 миллиардов фунтов, пополняя запасы еды, напитков, а также, например, лекарств.

Новоизбранный британский премьер Борис Джонсон пообещал вывести Соединенное Королевство из ЕС к 31 октября, причем вне зависимости от того, будет ли достигнуто должное соглашение с Брюсселем или нет. Джонсон известен своей принципиальной позицией касательно "брексита", поэтому опасения экспертов и представителей бизнеса в целом не напрасны.

Общая нервозность сказывается на фондовых и валютном рынках. За минувшие недели курс фунта опустился до минимальной отметки по отношению к евро с 2016 года, когда, собственно, британцы и проголосовали за выход из ЕС. В этой связи глава Банка Англии Марк Карни заявил, что "жесткий брексит" приведет к реальному экономическому шоку для страны.