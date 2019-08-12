Британцы массово скупают продукты первой необходимости

"Жесткий" Brexit навис над Великобританией. Как отразится выход Соединенного Королевства из ЕС на экономике страны, пока точно никто не знает, но прогнозы поступают от умеренно пессимистичных до прямо катастрофических.

На этом фоне британцы начали массово скупать товары первой необходимости. К разводу с ЕС готовятся прямо, как к войне. По оценкам экспертов, только за последние месяцы жители королевства потратили более 4 миллиардов фунтов, пополняя запасы еды, напитков, а также, например, лекарств.

Новоизбранный британский премьер Борис Джонсон пообещал вывести Соединенное Королевство из ЕС к 31 октября, причем вне зависимости от того, будет ли достигнуто должное соглашение с Брюсселем или нет. Джонсон известен своей принципиальной позицией касательно "брексита", поэтому опасения экспертов и представителей бизнеса в целом не напрасны.

Общая нервозность сказывается на фондовых и валютном рынках. За минувшие недели курс фунта опустился до минимальной отметки по отношению к евро с 2016 года, когда, собственно, британцы и проголосовали за выход из ЕС. В этой связи глава Банка Англии Марк Карни заявил, что "жесткий брексит" приведет к реальному экономическому шоку для страны.