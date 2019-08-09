Кто будет виноват в "жестком брексите"?

Министр иностранных дел Великобритании в четверг потребовал от Евросоюза внести поправки в условия соглашения о выходе из ЕС. Он заявил, что если Брюссель не пойдет на компромисс, то должен будет взять на себя ответственность за "брексит" без сделки. Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет изменить соглашение в части так называемого ирландского "бэкстопа".

Доминик Рааб, Министр иностранных дел Великобритании

"Если позиция ЕС заключается в том, что соглашение о выходе не может быть изменено, то нужно посмотреть правде в глаза, они принимают решение о выходе Великобритании без сделки. И это будет их вина. Мы хотели бы заключить сделку, но "бэкстоп" в его нынешнем виде, недемократичен. Его нужно избежать".

Ранее Евросоюз заявил, что не будет пересматривать соглашение, которое обсуждалось с предыдущей администрацией страны. Борис Джонсон, в свою очередь, настаивает на том, что ЕС нужно "проявить здравый смысл" и согласиться на новую сделку.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

"Мы собираемся покинуть Европейский Союз 31 октября. За это проголосовали граждане страны, за это проголосовали депутаты. И именно это должен сделать парламент страны (Вопрос: Вас не смущает позиция парламента?) Я думаю, что депутаты должны выполнять то, что обещали людям много раз. Они должны выполнит решение 2016 года и покинуть Евросоюз 31 октября".

Британский парламент, который до сих пор не ратифицировал какую-либо сделку о выходе из ЕС, неоднократно голосовал против "жесткого брексита". Лидер лейбористов Джереми Корбин сказал, что выход из ЕС без соглашения станет "неконституционным и антидемократическим злоупотреблением властью".