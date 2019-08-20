Что ждёт экономику Италии?

Насколько глубоко отразятся политические потрясения в Италии на её экономике? По данным итальянских бизнес-изданий, неопределенность обойдется стране в 5 миллиардов евро в виде процентов по госдолгу через 2 года. Этот долг превышает 2,3 триллиона евро, что составляет 134% от валового внутреннего продукта страны, и по этим показателям Италия занимает второе место в ЕС после Греции.

Экономика страны после роста на 0,1% в первом квартале 2019 года переживает период стагнации. Вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини утверждает, что восстановит экономику. Он обещает добиться выделения в бюджете не менее 50 миллиардов евро для обеспечения снижения налогов, если в стране пройдут досрочные выборы и его партия выиграет.

Это обещание идёт вразрез с требованием Еврокомиссии свести госдефицит до по меньшей мере 2,04% от ВВП.

Но до последнего времени власти Рима наращивали социальные обязательства вместо требуемой Брюсселем бюджетной экономии.