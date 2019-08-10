Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Педро Санчес снова проиграл

Педро Санчес снова проиграл

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Газа

На границе Газы ликвидированы боевики

 Комментарии
 Ольга Кепински  TASS, REUTERS 
На границе Газы ликвидированы боевики
Авторское право
REUTERS
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Израильские военные ликвидировали группу палестинских боевиков, пытавшихся пересечь границу сектора Газа.

В армейской пресс-службе пояснили, что четверых вооруженных людей заметили при помощи камер слежения.

Как только один из них попытался залезть на забор, израильтяне открыли огонь. По их словам, в ходе короткой перестрелки боевики оказали сопротивление.

На телах погибших, которые были одеты в разнотипный камуфляж, найдены автоматы АК-47 и гранатомет РПГ.

Ни одна их террористических группировок не признала в ликвидированных боевиках своих членов.

Мы считаем ХАМАС ответственным за любые насильственные действия с территории сектора Газа вне зависимости от того, кто их совершает - боевики ХАМАС или других организаций. Мы ожидаем, что ХАМАС, если оно не стоит за такими событиями, будет их предотвращать
Йонатан Конрикус
один из руководителей армейской пресс-службы

Официальной позиции палестинских властей по инциденту нет.