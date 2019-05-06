Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Перемирие достигнуто. Израиль и палестинские группировки договорились о прекращении огня в секторе Газа. Как сообщает "Рейтер" посредником в переговорах выступил Египет.

Пресс-служба Армии обороны Израиля объявила в понедельник о снятии ограничений в области безопасности для жителей районов в 40-километровой зоне вокруг сектора Газа, фактически подтвердив действие достигнутого ночью соглашения.

"Основная проблема в том, что Израиль и ХАМАС долгое время не могут достичь соглашения по прекращению огня. Израиль стремится к полному спокойствию в Газе, прекращению ракетных обстрелов и массовых пятничных акций протеста, которые длятся больше года. ХАМАС же хочет снятия действующей с 2007 года блокады сектора Газа, или как минимум ее послабления. Именно поэтому им не удается найти консенсус", – говорит Раф Санчес корреспондент "Дейли телеграф".

Эскалацию конфликта прокомментировал в "твиттере" президент США Дональд Трамп:

"Израиль вновь сталкивается со шквалом смертоносных ракетных обстрелов со стороны террористических группировок "ХАМАС" и "Исламский джихад". Мы всецело поддерживаем Израиль в его желании защитить своих граждан. Для народа Газы эти террористические акты против Израиля не принесут ничего, кроме еще больших страданий. Положить конец насилию и работать на благо мира - все это возможно".

За три дня из сектора Газа по Израилю было выпущено более 600 ракет, четверть из них были перехвачены системой ПВО. В ответ израильские войска поразили порядка 300 военных целей в секторе Газа.

В результате обстрелов погибли 4 израильтянина и 19 палестинцев, среди которых Ахмед Худари - один из лидеров подконтрольной ХАМАСу группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".