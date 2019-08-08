Армия Израиля ищет того, кто убил солдата на Западном берегу

Израильская армия объявила об отправке дополнительных сил на Западный берег реки Иордан после убийства военнослужащего. ЦАХАЛ, Служба общей безопасности и полиция Израиля разыскивают нападавшего, — говорится в официальном сообщении.

Тело 19-летнего солдата с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили этим утром близ еврейского поселения в подконтрольном израильским военным секторе Западного берега реки Иордан. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал убийство военнослужащего терактом и заявил, что ничто не вынудит израильтян покинуть спорные территории.

Как сообщает Reuters, по одной из основных версий солдата могли убить при неудачной попытке похищения.