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Израиль

Армия Израиля ищет того, кто убил солдата на Западном берегу

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 Андрей Позняков 
Армия Израиля ищет того, кто убил солдата на Западном берегу
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Израильская армия объявила об отправке дополнительных сил на Западный берег реки Иордан после убийства военнослужащего. ЦАХАЛ, Служба общей безопасности и полиция Израиля разыскивают нападавшего, — говорится в официальном сообщении.

Тело 19-летнего солдата с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили этим утром близ еврейского поселения в подконтрольном израильским военным секторе Западного берега реки Иордан. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал убийство военнослужащего терактом и заявил, что ничто не вынудит израильтян покинуть спорные территории.

Как сообщает Reuters, по одной из основных версий солдата могли убить при неудачной попытке похищения.

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