Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

мир

Ночной "Сигет"

 Комментарии
 Мария Горковская 
Ночной "Сигет"
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Остров Обуда оживает лишь после захода солнца. Светомузыка, бешеные ритмы и тысячи танцующих европейцев. В Будапеште проходит фестиваль "Сигет".

Среди приглашенных звезд - британцы Джеймс Блейк и Эдвард Ширан, американская инди-рок-группа The National и трижды лучший диджей мира Мартин Гаррикс.

Большинство танцуют, конечно, у главной сцены.

Но организаторы предусмотрели и множество "музыкальных оазисов" для тех, где предпочитает мейнстриму, например, африканские мотивы или итальянский поп.

А еще Сигет - это эко-семинары, уроки капоэ́йры, пляжи на берегу Дуная и аттракционы

"Здесь так здорово. Фейерверки. Колесо обозрения. Так здорово", - говорит зритель.

Есть здесь и свое ежевечернее лазерное шоу в сопровождении барабанов

Любители техно не останутся в стороне: в этом году на фестиваль приехал легендарный Ричи Хоутин.

Ну, а тем, кто устал от громкой музыки, по душе придется таинственный лабиринт царя Миноса - "Луминариум".

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube