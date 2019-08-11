Супертайфун "Лекима" забирает жизни

Число жертв супертайфуна "Лекима", обрушившегося на восточную китайскую провинцию Чжэцзян достигло 30. Большинство из которых — жители деревни Шанзао, где из берегов вышло плотинное озеро.

Спасатели продолжают поиски пропавших без вести - их около 20. В общей сложности мощнейший тропический циклон нарушил жизнь свыше 5 млн человек. Из-за удара стихии власти были вынуждены эвакуировать в безопасные районы более 1 млн жителей.

Сообщается, что ливнями затопило 185 тыс. га сельхозугодий, сильными порывами ветра повреждены около 36 тыс. жилых строений. Прямой экономический ущерб в настоящее время оценивается в более чем 2 млдр долларов.

Тайфут "Лекима" обрушился на провинцию Чжэцзян в субботу утром. Скорость порывов ветра достигала 50 м/с.

Транспортное сообщение нарушено практически во всей восточной части страны.

Удар стихии почувствовали на себе и жители Шанхая, там из прибрежных районов были эвакуированы свыше 250 тысяч человек.

Согласно метеорологическим службам, циклон движется на север — в провинцию Шаньдун.