Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Италия

Срочная новость

"Лига" представила в Сенате резолюцию о недоверии правительству

 Комментарии
 Euronews 
"Лига" представила в Сенате резолюцию о недоверии правительству
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Итальянская партия "Лига" представила в Сенате резолюцию о недоверии правительству. Теперь она намерена добиваться проведения досрочных выборов. Ранее о необходимости нового голосования заявил вице-премьер страны Маттео Сальвини, объяснив это тем, что "правящая коалиция утратила работоспособность".

"В течение нескольких месяцев мы очень часто слышали "нет". Нет - автономии, нет - скоростному поезду, нет - реформе правосудия, нет - исследованиям в нефтяных скважинах... Я не могу допустить, чтобы страна оставалась парализованной. Я предпочту предоставить право голоса итальянскому народу. Пусть он скажет, что делать дальше", - подчеркнул Сальвини.