Итальянская партия "Лига" представила в Сенате резолюцию о недоверии правительству. Теперь она намерена добиваться проведения досрочных выборов. Ранее о необходимости нового голосования заявил вице-премьер страны Маттео Сальвини, объяснив это тем, что "правящая коалиция утратила работоспособность".

"В течение нескольких месяцев мы очень часто слышали "нет". Нет - автономии, нет - скоростному поезду, нет - реформе правосудия, нет - исследованиям в нефтяных скважинах... Я не могу допустить, чтобы страна оставалась парализованной. Я предпочту предоставить право голоса итальянскому народу. Пусть он скажет, что делать дальше", - подчеркнул Сальвини.