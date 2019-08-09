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Италия

«Острые разногласия» на каникулах

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«Острые разногласия» на каникулах
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Reuters/Yara Nardi
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В Италии на понедельник планируются дебаты о вотуме недоверия правительству. Этого потребовала партия «Лига», которая направляет в сенат соответствующую декларацию. «Лига», которая сама входит в правящую коалицию, объясняет такой шаг острыми разногласиями с партнёрами — «Движением пяти звёзд».

Глава «Лиги» Маттео Сальвини накануне заявил, что коалиция утратила работоспособность и стране нужны досрочные выборы. СМИ назвали происходящее «политическим землетрясением». По данным опросов, общественное мнение в целом на стороне «Лиги», у которой есть шансы победить на досрочных выборах.

Тем не менее, в адрес Сальвини звучит и критика. Премьер-министр Джузеппе Конте, ранее поддерживавший главу МВД, теперь обвиняет его в торпедировании работы кабинета.

Поскольку итальянские парламентарии сейчас на каникулах, решение о созыве внеочередной сессии имеет право принять президент республики Серджо Маттарелла.