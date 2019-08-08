Зеленский в гостях у Его Святейшества

Константинопольский патриарх Варфоломей принял у себя в резиденции в Стамбуле Владимира Зеленского. После закрытой встречи с его Святейшеством и обеда, следующий пункт в программе президента Украины - посещение храма Святого Георгия на территории Вселенской патриархии. Именно здесь в январе митрополиту Епифанию были вручены посох и томос об официальном объявлении Православной церкви Украины автокефальной, независимой от Московского патриархата

7−8 августа проходит официальный визит Владимира Зеленского в Турцию. В первый день украинский президент провел переговоры с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи лидеры пообещали укреплять двустороннее сотрудничество стран, в частности, экономическое, а также обсудили крымский вопрос.