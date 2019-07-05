Папа римский встретился с делегацией украинской греко-католической церкви

В Ватикане началась в пятницу двухдневная встреча папы римского Франциска с делегацией украинской греко-католической церкви. Мероприятие было запланировано два месяца назад. В Ватикане отметили, что в нынешней «деликатной и сложной ситуации на Украине папа римский стремится продемонстрировать близость к украинской греко-католической церкви».

Накануне понтифик встретился здесь с российским президентом Владимиром Путиным. Одной из главных тем их беседы была ситуация на Украине. Из Ватикана передаёт корреспондент Евроньюс Джрджиа Орланди:

– По мнению экспертов, тот факт, что эта встреча состоится на следующий день после встречи папы римского Франциска с президентом России Владимиром Путиным, не более чем совпадение, поскольку эта встреча с делегацией украинской греко-католической церкви была запланирована ранее.