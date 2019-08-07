Герои или преступники?

Еврейская община Литвы закрывает из-за угроз свой офис и синагогу в Вильнюсе - на неопределенное время. Местные националисты наметили на среду митинг в память о литовских коллаборационистах.
Герои, они стремились восстановить независимость страны при поддержке гитлеровской Германии, заявляют манифестанты. Организаторы геноцида, напоминают евреи.
Всплеск антисемитских настроений в стране вызвало снятие в Вильнюсе мемориальной доски Йонасу Норейке, который подписывал приказы о перевозке евреев в гетто и экспроприации их имущества
Ранее власти города заявили о переименовании аллеи им. Казиса Шкирпы, основателя Литовского фронта активистов.
Националисты заявляют, что многие решения от самих коллаборационистов не зависели, а действия сегодняшних властей оскорбительны для общества. У Библиотеки Академии наук возник импровизированный мемориал Норейке.