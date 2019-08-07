Герои или преступники?

Еврейская община Литвы закрывает из-за угроз свой офис и синагогу в Вильнюсе - на неопределенное время. Местные националисты наметили на среду митинг в память о литовских коллаборационистах.

Герои, они стремились восстановить независимость страны при поддержке гитлеровской Германии, заявляют манифестанты. Организаторы геноцида, напоминают евреи.

Эти молодые люди о войне только то, что показывают по телевизору. О войне им не рассказывали родители. Сами они о ней не читали. А значит, они просто не могут понять нашу позицию, позицию детей жертв. У нас есть все основания для беспокойства. Фаина Куклянски председатель Еврейской общины Литвы

Всплеск антисемитских настроений в стране вызвало снятие в Вильнюсе мемориальной доски Йонасу Норейке, который подписывал приказы о перевозке евреев в гетто и экспроприации их имущества

Ранее власти города заявили о переименовании аллеи им. Казиса Шкирпы, основателя Литовского фронта активистов.

Необходимо четко различать героев и тех, чьи поступки, конкретные дела, подписи, какие-то другие шаги свидетельствуют об их сотрудничестве с тоталитарными режимами. Ремигиюс Шимашюс мэр Вильнюса

Националисты заявляют, что многие решения от самих коллаборационистов не зависели, а действия сегодняшних властей оскорбительны для общества. У Библиотеки Академии наук возник импровизированный мемориал Норейке.