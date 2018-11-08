Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения еврейским беженцам из нацистской Германии, которых канадское правительство отказалось принять в 1939 году. Он назвал это "позором Канады".
Трюдо извинился перед евреями
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Трюдо извинился перед евреями
На борту судна "Сент-Луис" с немецкими евреями, которое прибыло в канадский порт Галифакс 7 июня 39-го года, находились 907 просителей убежища. В итоге часть пассажиров согласились разместить у себя Бельгия, Великобритания, Нидерланды и Франция, а около 500 евреев вернулись в Германию. Более половины из них позже погибли в концентрационных лагерях.