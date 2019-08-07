Электросамокаты опаснее для экологии, чем общественный транспорт

Электросамокаты опаснее для окружающей среды, чем общественный транспорт. К такому выводу пришли ученые из университета Северной Каролины в США, хотя сами компании-прокатчики утверждают, что одно из главных преимуществ электросамокатов – это как раз их экологичность.

Авторы исследования обращали внимание на весь «цикл жизни» этих устройств: от производства до процесса подзарядки. Согласно подсчетам ученых, электросамокаты выбрасывают в атмосферу больше парниковых газов, чем дизельный автобус, электромопед, электровелосипед или обычный велосипед.

Больше половины вредных веществ попадает в атмосферу из-за добычи материалов, которые используются для создания электросамокатов, и во время производственного процесса. Чтобы проверить это, исследователи разобрали китайскую модель Xiaomi M365, которую используют компании Lime и Bird – самые известные прокатчики. Ученые обнаружили, что больше всего вредных веществ выбрасывается в окружающую среду при производстве алюминиевого корпуса и литий-ионной батареи.

Еще одна опасность, которую таят самокаты, связана с тем, что их нужно регулярно подзаряжать. Ученые признают, что энергии эти устройства потребляют мало, но много вредных веществ попадает в атмосферу из-за того, что работники компаний, которые собирают самокаты для подзарядки, ездят по городу на обычных автомобилях.

Ученые полагают, что вред электросамокатов для окружающей среды мог бы значительно снизиться, если бы эти сотрудники компаний пересели на более экологичные автомобили.