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Бизнес

Производство Segway прекращается

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Производство Segway прекращается
Авторское право  JOSEP LAGO/AFP or licensors
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Американская компания Segway заявила о снятии с производства одноимённого двухколесного транспортного средства. Выпускать изобретение Дина Кеймена, популярное среди туристов и патрульных полицейских, прекратят 15 июля.

Руководство компании объяснило решение резким падением продаж Segway во всем мире, фатальный удар по которым нанесла пандемия коронавируса. В прошлом году его доля составила менее 1,5 % от глобальной выручки.

Segway задумывался как средство совершить "транспортную революцию", но прославился главным образом авариями со смертельным исходом. Так, 27 сентября 2010 года владелец компании 62-летний миллионер Джими Хеселден погиб, поскольку не справился с управлением и сорвался с обрыва в реку.

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