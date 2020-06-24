Производство Segway прекращается

Американская компания Segway заявила о снятии с производства одноимённого двухколесного транспортного средства. Выпускать изобретение Дина Кеймена, популярное среди туристов и патрульных полицейских, прекратят 15 июля.

Руководство компании объяснило решение резким падением продаж Segway во всем мире, фатальный удар по которым нанесла пандемия коронавируса. В прошлом году его доля составила менее 1,5 % от глобальной выручки.

Segway задумывался как средство совершить "транспортную революцию", но прославился главным образом авариями со смертельным исходом. Так, 27 сентября 2010 года владелец компании 62-летний миллионер Джими Хеселден погиб, поскольку не справился с управлением и сорвался с обрыва в реку.