Пожар в детском лагере

Как минимум, один ребенок погиб в ходе пожара в палаточном лагере "Холдоми" в 40 км от Комсомольска-на-Амуре. Еще трое детей в коме. Сообщается, что один мальчик пострадал, пытаясь спасти от огня других.

Сгорело более 20 палаток. Свыше 180 детей эвакуированы. Некоторых родители уже забрали домой.

Причиной пожара мог стать неисправный обогреватель. При этом, спасателей вызвали слишком поздно, работники базы пытались самостоятельно потушить огонь.

По некоторым данным, лагерь был переполнен. Число проданных путевок почти вдвое превысило вместимость корпусов.

Как заявил глава края, частный палаточный лагерь на территории базы был открыт без разрешения. А в ходе проверки в октябре были выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности. Так, промежутки между палатками составляли не более 50 см.

Расследоеванием уголовного дела по факту пожара займется центральный аппарат СК.