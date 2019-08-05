"Брексит" пугает шотландцев

Нарастающее напряжение, связанное с"брекситом", оказывает все большее давление на жителей Великобритании. Результаты нового опроса британского бизнесмена и политика лорда Майкла Эшкрофта показывают, что большинство шотландцев проголосовали бы за независимость от Соединенного Королевства в случае проведения такого референдума. Опрос состоялся через несколько дней, после визита в Эдинбург нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Из опрошенных граждан 46% ответили, что проголосуют за независимость Шотландии, а 43% - против. Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном. Новый опрос показал, что каждый пятый из тех, кто ранее проголосовал против, теперь проголосовал бы за. Если не учитывать тех, кто сказал, что не знает, будет ли голосовать, получается, что 52% избирателей выступают за независимость страны.

При этом больше половины опрошенных считают, что если новый референдум состоится, то его итогом станет выход Шотландии из Соединенного Королевства. Большинство участников исследования согласны с мнением шотландского первого министра Николы Стерджен, заявляющей о том, что "брексит" без сделки с Евросоюзом обернется для Шотландии катастрофическими последствиями. Никола Стерджен приветствовала результаты опроса и написала в своем Твиттере, что "попытки тори блокировать право Шотландии на выбор своего будущего недемократичны и неустойчивы".

На референдуме 2016 года Соединенное Королевство проголосовало за выход из Евросоюза, но жители Шотландии и Северной Ирландии высказались за то, чтобы остаться в сообществе. Разногласия по поводу "брексита" осложнили их отношения с правительством в Лондоне. В мае шотландское правительство опубликовало новый закон, позволяющий провести второй референдум о независимости до 2021 года, и приняло решение стать частью ЕС.