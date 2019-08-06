"Больше свободы и возможностей": Рааб защищает "брексит"

"Брексит" предоставит нам больше свободы и "глобальных возможностей". Об этом заявил Доминик Рааб — новый министр иностранных дел Великобритании в кабинете Бориса Джонсона по время своей первой заграничной поездки в Канаду.

Для Великобритании "брексит" — это не только управлением рисками, хотя это безусловно важно. Свою позицию по этому вопросу наш премьер-министр выразил достаточно четко. "Брексит" — это открывающиеся для нас огромные возможности новообретенных свобод Доминик Рааб министр иностранных дел Великобритании

В то же самое время первым из европейских лидеров, переступивших порог на Даунинг-стрит, 10 при Борисе Джонсоне, стал эстонский премьер Юри Ратас.

Все это происходит на фоне вновь обострившихся дискуссий по поводу приближающегося "брексита".

Винсент Макавини, Euronews:

"Представители ЕС заявляют европейским дипломатам, что значимых дискуссий с новым британским правительством не ведется. По их словам, ситуация вернулась на 3 года назад, и Лондон прямым курсом движется к выходу из ЕС без сделки. Человек, отвечающий за подготовку к такому варианту развития событий, министр по делам "брексита" в новом кабинете Джонсона Майкл Гоув говорит, что глубоко опечален такими замечаниями. По его словам, именно Евросоюз не хочет вести переговоров.

Брюссель как и премьер Ирландии Лео Варадкар четко дали понять, что режим backstop, обговорённый еще с Терезой Мэй, который позволяет избежать жесткой ирландской границы и не нарушать соглашение Страстной пятницы, останется в соглашении.

Что в свою очередь не приемлет Борис Джонсон. В то же время здесь в Лондоне межпартийная группа депутатов подает на премьер-министра в суд, чтобы попытаться помешать ему вывести Великобританию из ЕС без сделки"