Протесты в Гонконге: от частного к общему

Несмотря на призывы властей Китая прекратить беспорядки в Гонконге, протесты лишь набирают силу. Разгромленные полицейские участки, блокированные дороги, многотысячные демонстрации с требованием отставки властей.

Если изначально протесты были связаны с конкретным законопроектом об экстрадиции из Гонконга в материковый Китай, который в результате был отозван, то теперь перечень требований оппозиции гораздо шире. По мнению манифестантов речь идет об отстаивании демократической модели и широкой автономии Гонконга в целом. В акциях принимают различные слои населения и представители разных возрастных групп.

"Проблема на только с одним законопроектом об экстрадиции. Это вопрос наших свобод в принципе. Если мы отступим, то лишимся тех свобод, которые имеем сейчас", - говорит 73-летний Фок Чи Миянг, в прошлом профессор университета.

В Пекине же на ситуацию смотрят иначе и полагают, что к организации протестов причастны радикальные силы и даже заявляют об американском следе. Ранее на этой неделе были задержаны восемь человек по подозрению в хранении оружия и взрывчатых веществ. Среди них основатель запрещенной радикальной Националистической партии Гонконга Энди Чан.