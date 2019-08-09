Чёрные футболки в аэропорту Гонконга

Несколько сотен человек начали новую акцию протеста в аэропорту Гонконга. Активисты в чёрных футболках вышли на сидячую забастовку в зале прилёта. Они намерены продолжать демонстрацию в течение трёх дней. При этом манифестанты обещают не нарушать работу аэропорта и не мешать пассажирам — только раздавать им листовки. Лозунги — «против тирании и полицейского насилия».

В руководстве воздушной гавани предполагают, что аэропорт будет работать в обычном режиме, но присутствие стражей порядка всё же увеличено.

Reuters

Среди прочего, активисты требуют и отставки главы специального административного района Кэрри Лам. В пятницу она заявила, что нескончаемые протесты влияют на бизнес «как цунами»: уже второй месяц падают обороты розничной торговли и туризма.

Манифестации постоянно превращаются в беспорядки, а в начале недели профсоюзы Гонконга организовали всеобщую стачку.

С предостережением протестующим выступили в Пекине: правительство Китая на этой неделе заявило, что если оно пока не вмешивается в происходящее, то это не значит, что так будет и дальше.