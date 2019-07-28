Гонконг: стычки с полицией

В Гонконге продолжаются антиправительственные выступления и стычки манифестантов с полицией. В воскресенье мирная акция протеста в парке в деловом центре города переросла в марш — участники разделились на несколько групп, разошлись в разных направлениях и заблокировали дороги.

Одна из групп приблизилась к зданию канцелярии центрального правительства КНР, но путь демонстрантам преградили стражи порядка, которые применили для разгона собравшихся слезточивый газ и резиновые пули. Сообщается о раненых и задержанных.

В субботу в районе Юэн Лун на улицы вышли 250 тысяч человек. Участники акции выразили своё возмущение тем, что неделю назад полиция, по их мнению, слишком поздно прибыла на место массовой драки, в результате которой были избиты оппозиционные активисты.

Волнения в Гонконге не прекращаются уже два месяца. Добившись снятия с повестки дня законопроекта об экстрадиции в материковый Китай, демонстранты теперь требуют отставки главы местной администрации Кэрри Лам и проведения независимого расследования действий полиции.