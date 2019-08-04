Хэмилтон вновь на пьедестале

После неудачного этапа в Германии Льюис Хэмилтон сполна отыгрался на Гран-при Венгрии. Британский гонщик "Мерседеса" записал на свой счет восьмую победу в сезоне, одержав верх в острой дуэли с пилотом "Ред Булла" Максом Ферстаппеном.

Успех Хэмилтону принесла смелая тактика со сменой шин на 48-м круге. Ферстаппен на старых покрышках не смог противостоять натиску британца и пропустил его за несколько кругов до финиша. Россиянин Даниил Квят из "Торо Россо" боролся за очковую зону, но также из-за износа покрышек откатился в итоге на 15-е место.

В зачете пилотов Хэмилтон упрочил свое преимущество - 62 очка ему уступает партнер по команде Валттери Боттас, 69 - Ферстаппен.

В Кубке Конструкторов "Мерседес" с огромным запасом обходит "Феррари" и "Ред Булл".