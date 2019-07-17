Итоги ралли-марафона "Шёлковый путь"

Погоня за белым тигром, главным призом ралли-марафона "Шёлковый путь" подошла к концу.

Трехкратный победитель "Дакара" Нассер Аль-Аттия не просто взял реванш, в зачёте внедорожников ему не было равных . Катарец приходил к финишу первым на каждом спецучастке, это не удавалось ещё ни одному гонщику ралли-рейда. Аль-Аттии были по плечу и сибирская тайга, и монгольские степи, и дюны пустыни Гоби. Штурман катарца Матьё Бомель описал их достижение в своём твиттере.

В этом году в ралли впервые принимали участие мотоциклисты и квадроциклисты. Байкерам пришлось нелегко. Многие из них покинули соревнования из-за технических неполадок или травм, но те, у кого была хотя бы малейшая возможность продолжить гонку, сражались до конца. Победителем в этой категории стал британец Сэм Сандерлэнд, который вышел в лидеры после 4 этапа и сумел сохранить преимущество.

"Шёлковый путь" показал, что грузовики умеют летать. Пилот команды МАЗспорт-авто Сергей Вязович сохранял лидерство в общем зачёте вплоть до 8 этапа, но в итоге подиум снова заняли экипажи команды КАМАЗ-мастер. Главный приз достался Антону Шибалову, который в отличие от товарищей по команде Андрея Каргинова и Айрата Мардеева никогда не побеждал на этом ралли.

В категории Т3 лучший результат показал Сергей Карякин.

93 экипажа стартовали из Иркутска 6 июля, но только 77 пересекли финишную черту в Дуньхуане. В следующем году гонщиков ждёт новое приключение: юбилейное издание ралли-марафона "Шёлковый путь - 2020".