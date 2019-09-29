Хэмилтон выиграл Гран-при России

Британский гонщик Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes, одержал победу на Гран-при России в 4-ый раз подряд. На завершимся этапе Формулы-1 в Сочи вторым финишировал его товарищ по команде Валттери Боттас. Третьим стал пилот Ferrari Шарль Леклер. Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso, стартовавший с последнего ряда, пришёл 12-ым, а его партнер по команде француз Пьер Гасли занял 14-е место.

После финиша Хэмилтон тем не менее признал, что стратегия Ferrari со стартом на мягких шинах (тогда как Mercedes выбрал шины "медиум") оказалась верной, и что победа стала возможна только благодаря сходу с трассы его основного соперника Себастьяна Феттеля.

Mercedes таким образом выиграл все шесть Гран-при России: в 2014, 2015, 2018 и 2019 годах лучшим становился Хэмилтон, в 2016 - Нико Росберг, в 2017 – Валттери Боттас. При этом Льюис Хэмилтон превзошел рекорд Михаэля Шумахера по числу гонок с хотя бы одним кругом лидирования - на счету британца таких гонок уже 143 (Шумахер лидировал в 142 Гран-при). Хэмилтон уже обошел Шумахера также по числу поул-позиций (87 против 68) и приближается к нему по числу побед, подиумов и чемпионских титулов .