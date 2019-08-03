Новые протесты в Москве

В Москве в субботу прошел новый митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Это уже четвертая подобная акция протеста за последние недели. Собравшиеся люди прошли по центральным бульварам Москвы, требуя проведения честных выборов в столичную думу.

Как и предыдущие манифестации, нынешний митинг не был согласован с властями. В результате в ряде случаев полиция применила силу, по поступающим данным задержаны несколько сотен человек.

В числе задержанных Любовь Соболь, кандидатуру которой ЦИК на выборах в Мосгордуму на зарегистрировал. Накануне протестной акции Соболь дала интервью Евроньюс, в котором заявила, что ситуация вокруг столичных выборов и жесткая реакция властей на протесты "говорит о глубоком политическом кризисе".

Напомним, что ранее суд назначил административные аресты ряду лидеров оппозиционного движения - Алексею Навальному, Дмитрию Гудкову и другим. Также прокуратура завела несколько уголовных дел в отношении лиц, принимавших участие в протестах в Москве.