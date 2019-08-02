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Великобритания

Уэльский проигрыш Бориса Джонсона

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 Мария Горковская 
Уэльский проигрыш Бориса Джонсона
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Первый политический удар по позициям Бориса Джонсона. Однопартийцы британского премьер-министра проиграли на довыборах в Палату общин в избирательном округе Брекон и Рэдноршир в Уэльсе.

Победа - за их идеологическими противниками. Кандидат от тори Крис Дэвис уступил представительнице проевропейской партии "Либеральные демократы" Джейн Доддс.

Первое, что я сделаю как ваш депутат по прибытии в Вестминстер, найду Бориса Джонсона, где бы он ни прятался, и заявлю ему громко и ясно: "Хватить играть с будущем наших сообществ, откажись от "Брексита" без сделки - сейчас же!
Джейн Доддс
депутат от партии "Либеральные демократы"

После уэльского проигрыша "техническое" парламентское большинство консерваторы удерживают лишь благодаря одному голосу.

Абсолютное большинство тори потеряли на досрочных выборах два года назад - еще при Терезе Мэй и вследствие ее неудачных попыток вывести страну из Евросоюза.

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