Джонсон пообещал Палате общин подготовиться к "жесткому брекситу"

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с первым обращением к Палате общин в качестве главы правительства. Он заверил парламентариев, что его кабинет обеспечит выход Соединённого Королевства из Европейского Союза до 31 октября — именно эта дата была согласована с ЕС.

Борис Джонсон раскритиковал проект соглашения с Брюсселем, который был подготовлен его предшественницей на посту лидера консерваторов и премьер-министра Терезой Мэй. Джонсон заявил, что ряд положений этого документа неприемлемы для Лондона, в том числе так называемый «бэкстоп», надолго замораживающий статус границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией и не позволяющий установить там полноценный таможенный и пограничный контроль.

Джонсон пообещал вести переговоры о новом соглашение о Брексите с ЕС, но признал, что остаётся слишком мало времени до конца октября. Даже если нового соглашения не будет, Великобритания выйдет из Евросоюза, — подчеркнул Джонсон, вызвав возмущении партии Лебористов. Премьер-министр заявил, что его кабинет немедленно начинает подготовку к так называемому «жёсткому брекситу», чтобы, с одной стороны, сократить негативные последствия разрыва с Европой, а с другой — использовать те возможности, которые открываются для Великобритании с выходом из ЕС. По словам Джонсона, это начало новой эры, начало пути к процветанию, который к середине века позволит сделать Великобританию «величайшим местом на Земле».

Лидер лейбористов Джереми Корбин обвинил Джонсона в отсутствии конкретных планов, которые бы стояли за его громкими заявлениями, а самое главное — в отсутствии чёткого представления о том, как осуществить «брексит». Лейбористы выступают категорически против выхода из ЕС без соглашения, потому что это, по словам Корбина, грозит катастрофическими последствиями для простых британцев.