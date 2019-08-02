Новый фильм Скорсезе: славные парни Де Ниро и Аль Пачино

Опубликован первый трейлер новой ленты Мартина Скорсезе "Ирландец".

60-ые годы, мафия, любимые режиссером актеры Де Ниро и Пеши, к которым присоединится Аль Пачино. Криминальное чтиво, в котором рассказана история наемного убийцы коза ностра и одного из мафиозных боссов , а по совместительству - профсоюзного лидера. Сюжет основан на реальных событиях.

Работа над проектом велась почти 10 лет.

Премьерный показ фильма состоится через месяц, в начале сентября, он включен в программу кинофестиваля в Нью-Йорке. Лента осенью выйдет вначале на стримминг-сервисе Нетфликс, а затем и в ограниченный прокат в кинотеатрах.