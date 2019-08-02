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ЕС выдвинул Георгиеву на пост главы МВФ

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 Ирина Александрова  и AFP, RWS,TASS
ЕС выдвинул Георгиеву на пост главы МВФ
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Страны Европейского Союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представительницу Болгарии Кристалину Георгиеву. Выборы проводились по электронной почте под общим руководством французского финансового ведомства. Георгиева может сменить Кристин Лагард, которая подала в отставку в связи с выдвижением на пост руководителя Европейского центрального банка.

На финальном этапе выборов борьба развернулась между Георгиевой и представителя Нидерландов Йеруном Дейсселблумом. Победу Георгиевой удалось одержать лишь в четвертом туре голосования. Дейсселблум поздравил Георгиеву с успехом.

Кристалина Георгиева экономист и профессор, эксперт по устойчивому развитию. С 2017 года находится на посту главного исполнительного директора Всемирного банка. Ее кандидатура особо активно поддерживалась Францией.