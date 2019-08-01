История "Вудстока"

В США так и не состоится фестиваль, приуроченный к 50-летию "Вудстока": как сообщается, организаторы не смогли согласовать с властями место его проведения. А вот полвека назад миролюбивые, но целеустремленные дети цветов смогли преодолеть все преграды и сделали возможным то, что, на первый взгляд, казалось невыполнимым, особенно при Ричарде Никсоне.

Легендарный "Вудсток" состоялся в августе 1969 года. Он собрал почти полмиллиона человек. Выступавшие на нем музыканты при жизни стали легендами, а сам "Вудсток" - именем нарицательным и навсегда вошел в историю, как гимн бунтарству и свободе.

Три дня, которые изменили мир, - именно им посвящен фильм "Creating Woodstock". Его режиссер Мик Ричардс сам присутствовал на фестивале, еще будучи подростком, и захотел рассказать о тех событиях современному поколению.

Документальная лента содержит ранее не публиковавшиеся интервью с непосредственными участниками и организаторами фестиваля, а также видеозаписи из частных собраний, которые, по мнению, автора наглядно передают дух эпохи.