Фестиваль гнауа: музыка без границ

Праздник жизни и музыки в Эс-Сувейре. Каждый год на улицах этого южного марокканского города проходит парад маалемов. По традиции он открывает Фестиваль музыки гнауа.

Маалемы - настоящие мастера жанра, который сочетает в себе мелодии этно и религиозные песнопения, акробатические танцы и магические ритуалы.

Долгое время эта музыка была неизвестна широкой аудитории. Но фестиваль, который проводится более двух десятков лет и привлекает полмиллиона зрителей, сделал из авторов и исполнителей гнауа настоящих звёзд.

"Музыка гнауа - она для всех поколений, ведь каждый год сюда приезжают люди разных возрастов, разных национальностей и социальных категорий. Что делает этот жанр весьма популярным. Из года в год мы наблюдаем здесь представителей нового поколения. Это отличный показатель того, что наш форум развивается и имеет очень хорошую энергетику", - рассказывает Нейла Тази, директор Фестиваля музыки гнауа.

Джаз, блюз, R&B, рок... Вне зависимости от жанра, в котором творит тот или иной исполнитель, он может сыграть на одной сцене с маалемом.

В нынешнем форуме участие принимают 55 музыкантов. В афише значатся общей сложности 40 концертов.

С места событий передаёт наш корреспондент Вольфганг Шпиндлер: "Это совместная работа исполнителей гнауа с музыкантами из разных уголков мира. Как результат - концерты и музыка, которую многие никогда ранее не слышали. Вот что делает этот фестиваль уникальным, превращая его в площадку для совместного творчества".