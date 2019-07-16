Nos Аlive в Лиссабоне: больше, чем музыка

Лето синоним музыки: в Португалии прошел один из крупнейших европейских музыкальных слетов. Фестиваль NOS ALive за три долгих летних дня объединил поклонников рока, инди и альтернативный музыки в Лиссабоне сразу на семи сценических площадках.

В перечне грандов первого концертного вечера - Cure с итогами 40-летней сценической карьеры и шотландская группа Mogwai.

После концерта Euronews поинтересовался у одного из музыкантов, что он думает о "брексите". Бэрри Бернс назвал идею "катастрофической": "Я не понимаю, как точка зрения очень небольшой группы неумных людей могла иметь такой резонанс! Для меня это непростая история, я живу в Германии и мне будет еще сложнее получить вид на жительство. Получается, все как-то расплывается, что ли".

Бразильский репер Emicida в буквальном смысле наэлеткризовал аудиторию.

Перед журналистами , однако, он говорил не о музыке, а о политике: "Мы играем с огнем, когда передаем управление страной совершенно безответственному человеку, как сделали бразильцы на последних выборах. Понимаете? Это по-настоящему серьезно. Думаю, мы должны без промедления, громко говорить о такой вот несправедливости, чтобы начать движение в сторону лучшего общества".

Герои основной концертной площадки второго дня - Gossip и Vampire Weekend; параллельно у другой сцены гости фестиваля танцевали под синти-поп от австралийцев из Cut Copy.

Одним из ключевых событий третьего, заключительного для фестиваля стал концерт испанской группы Vetusta Morla, которая в числе прочего поделилась с Euronews своим отношением к укреплению в Испании ультраправх партии Vox: "Представители партии озвучивают искаженные, лживые решения, - считают музыканты. - Они опираются на идеологию, которая полностью идет вразрез с правами человека. По нашему же мнению, именно правозащитная философия должна лежать в основе гармоничного сосуществования народов и наций".

Марина, Том Йорк , Гэвин Джеймс и Smashing Pumpkins в числе прочих закрывали трехдневный праздник музыки: и организаторы, и гости говорят об оправдавшихся ожиданиях!