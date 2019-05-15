США: введение пошлин откладывается?

Администрация президента США Дональда Трампа намерена отложить на срок до полугода введение пошлин на импортные автомобили. Об этом сообщило агентство "Рейтер" со ссылкой на свои источники. Отмечается, что решение принимается на фоне обострения торгового противостояния между США и Китаем.

Введение автомобильных импортных пошлин грозит Соединенным Штатам новым витком торгового конфликта с экономическими партнерами. Так, ЕС, который является крупным поставщиком автомобилей в США, уже подготовил на этот случай ответные меры.

На новость о том, что Трамп отложит решение о пошлинах на автомобили, положительно отреагировали рынки. Акции автопроизводителей Ford Motor Co и General Motors Co подорожали примерно на 1%.