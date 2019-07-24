Китай: "Мы - мирные люди"

"Наша военная стратегия носит исключительно оборонительный характер, ее цель - защита собственного суверенитета", - заявили в Пекине, комментируя распространенную в среду "Белую книгу по национальной обороне", фактически изложение текущей военной доктрины.

В документе отмечается, что Китай никогда и ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым, как и не будет проводить политику устрашение неядерных стран, угрожая использовать атомный арсенал против них.

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь сообщил, что "сегодня мировая система безопасности подвергается кардинальным изменениям, в этой связи ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается сравнительно стабильной, при этом мы отмечаем, что структура нашей национальной безопасности должна отвечать нынешним рискам и вызовам, международная конкуренция военной силы становится все более интенсивной".

Поэтому, как явствует из "Белой книги", КНР "не намерена втягиваться в гонку ядерных вооружений, страна будет поддерживать свой ядерный потенциал "на минимальном уровне", необходимом для собственной защиты".

На брифинге также сообщили, что численность китайской армии составляет 2 млн человек. В рамках проводимой реформы вооруженные силы были сокращены на 300 тыс. человек.

У Цянь заметил, что авиация Китая и России не допустила нарушений в ходе совместного патрулирования над Японским морем, комментируя инцидент с вторжением в воздушное пространство Южной Кореи.

Он подчеркнул: "Самолёты осуществляли плановое патрулирование в рамках взаимодействия, которое становится все более тесным. Полет был частью плана совместных манёвров двух стран".

У официального Сеула - иная версия происшедшего. Там считают, что российский самолёт вторгся в корейское воздушное пространство. В ответ на это были подняты истребители южнокорейских ВВС.