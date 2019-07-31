«Ни нарушения соглашений, ни проверок на границах»

Ни нарушения Белфастских соглашений, ни проверок на внутренней границе после «брексита» быть не должно: так заявил премьер Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Северную Ирландию.

В то же время глава кабинета подчёркивает, что «Брексит» — не главная тема его поездки: в регионе уже в течение двух лет после выборов не удаётся сформировать стабильное правительство, и Джонсон надеется добиться согласия между партиями:

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

«Конечно, о „брексите“ зайдёт речь, я этого не исключаю. Я полагаю очень важным подчеркнуть огромную важность буквы и духа соглашения Страстной пятницы, и мы будем настаивать на его выполнении. Мы верим в полную объективность и намерены соблюдать её».

Демократическая юнионистская партия из Северной Ирландии — союзник консерваторов в правительстве Великобритании — поддерживает позицию Джонсона и, более того, призывает премьера как можно твёрже изложить её и Брюсселю, и Дублину:

Арлин Фостер, лидер Демократической юнионистской партии:

«Мы очень надеемся, что новый премьер-министр разберётся с этим, что он даст понять европейцам и особенно Дублину, что им не удастся расколоть Соединённое Королевство, а ведь именно это подразумевал „бэкстоп“, согласно которому Северная Ирландия откололась бы и экономически и, конечно же, политически».

По мнению же оппозиционной «Шинн Фейн», любой сценарий «брексита» станет катастрофой для острова, и в таком случае — а особенно после «жёсткого брексита» — не обойтись без референдума об объединении Ирландии:

«Мы ясно дали понять, что это будет катастрофой для ирландской экономики, для доходов, для общества, для политики и для мирного соглашения. Мы дали ему понять, что грандиозные планы подготовки к „брекситу без сделки“, о которых он нам рассказывал, должны включать в себя вопрос конституции и опрос общественного мнения о границе здесь, в Ирландии», — говорит глава североирландской «Шинн Фейн» Мэри Лу Макдональд.

Большинство жителей Северной Ирландии — как и Шотландии, которую Джонсон посетил на кануне — высказались на референдуме 16-го года против «брексита». По мнению политологов, главная цель поездки премьера по стране — убедить эти регионы остаться в составе Королевства: многие политики в Эдинбурге и Белфасте не скрывают, что предпочли бы остаться с Брюсселем, а не с Лондоном.