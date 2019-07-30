«Не хотим, но готовимся»

Лондон не нацелен на «брексит без сделки» и надеется, что до этого не дойдёт, — заявил британский премьер Борис Джонсон, отвечая на вопросы валлийских фермеров. Глава кабинета совершает поездку по стране, выслушивая опасения сограждан по поводу затянувшегося процесса «развода».

Поскольку в руководстве ЕС заняли жёсткую позицию о неизменности подписанного документа, то в Лондоне не скрывают, что всё же готовятся к «неконтролируемому брекситу».

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

«Нам придётся изъять из договора положение о „бэкстопе“. В нынешнем виде соглашение не работает, все понимают, что этот документ уже мёртв. Что мы хотим сделать — добиться, чтобы ни при каких обстоятельствах у Соединённого Королевства не было пограничного контроля с Северной Ирландией, и по этому поводу мы уже ведём позитивные переговоры с Лео Варадкаром».

Ранее премьер-министр прямо отказался от инициативы в переговорах с Брюсселем: Борис Джонсон заявил, что готов встретиться с главами европейских государств, но только тогда, когда они согласятся на пересмотр соглашения, трижды подряд отвергнутого британским парламентом.