Массовые задержания в Москве

На акции протеста в Москве, по данным МВД, задержаны около 300 человек. Независимый правозащитный медиа-проект ОВД-Инфо сообщает, что полиция задержала уже свыше 560 человек.

Несогласованный митинг в поддержку кандидатов, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать на выборы в Мосгордуму, проходит в центре столицы.

Журналисты, работающие не месте событий, сообщают, что стражи правопорядка применяют дубинки.

Говорит политический обозреватель, член СПЧ Николай Сванидзе: "Я считаю, что согласно Конституции РФ, все граждане РФ имеют полное право собираться и выражать свое мнение по разным вопросам нашей общественно-политической жизни. Конституция это разрешает".

За несколько часов до акции протеста были задержаны оппозиционные кандидаты, включая Любовь Соболь и Дмитрия Гудкова. А мэр города Сергей Собянин заявил, что на митинге готовятся провокации.

Говорит задержанный: "Я считаю, что это политические давление. Кроме того, что я был на встрече с независимыми депутатами, я просто стоял на улице Москвы. Имел право".

Выборы в Мосгордуму, в состав которой входят 45 депутатов, должны состояться 8 сентября, в Единый день голосования.