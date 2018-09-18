Торговая война: равны ли силы противников?

Пекин объявил во вторник, что с 24 сентября вводит 5 и 10% пошлины на товары из США на сумму около 51 миллиарда евро. При этом китайские власти подчеркнули, что эта мера "вынужденная" и носит ответный характер.

Накануне Дональд Трамп ввёл повышенные торговые сборы в размере 10% на импорт китайской продукции. Причём, с начала будущего года ставка должна смениться 25%-й.