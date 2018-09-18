Торговая война: равны ли силы противников?

Пекин объявил во вторник, что с 24 сентября вводит 5 и 10% пошлины на товары из США на сумму около 51 миллиарда евро. При этом китайские власти подчеркнули, что эта мера "вынужденная" и носит ответный характер.
Накануне Дональд Трамп ввёл повышенные торговые сборы в размере 10% на импорт китайской продукции. Причём, с начала будущего года ставка должна смениться 25%-й.
Но в этой торговой войне равны ли силы противников - двух крупнейших экономик мира?
Китай импортирует из США товары на сумму 111 миллиардов евро. На данный момент, пошлинами обложено почти 80% американского импорта. А у Штатов ещё есть пространство для манёвров. Таможенные барьеры затрагивают лишь половину китайского экспорта в США.
200 страниц, 6 тысяч наименований. Проще перечислить те товары, которых новые меры не коснутся. В американском "санкционном" списке значатся, например, мебель, электро- и бытовая техника, рыба, морепродукты, - то, что важно для потребителей - отмечают аналитики.
А китайский перечень включает в себя сельскохозяйственную продукцию, которой Дональд Трамп придает особую значимость... в политическом плане.
Ещё до того, как пришли новости из Пекина, он написал в своём Твиттере: "Китай активно пытается повлиять и изменить наши выборы, нападая на наших работников, фермеров из-за их лояльного отношения ко мне".
Теперь от Вашингтона можно ожидать нового повышения таможенных ставок, о котором ранее уже предупреждал президент США. Пекин же может отказаться от идеи направить в Штаты делегацию во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ для торговых переговоров.