Врач Навального: возвращение политика в спецприёмник смертельно опасно

Лечащий врач Алексея Навального заявляет об угрозе для его жизни и здоровья в спецприёмнике для арестованных, куда оппозиционного политика вернули после обследования в шестьдесят четвёртой больнице. Навального госпитализировали в воскресенье утром, его родные, адвокат и врач полагают, что он пострадал от отравляющего вещества, которое до сих пор может оставаться в камере.

То, что его сейчас отправили в спецприёмник, когда ему только-только стало легче, без результатов анализов, без вообще понимания, что это был за агент, — я считаю, что это неправильно, это плохо, это нарушает его права.



Самое главное, что неизвестный химический агент явно находится в спецприёмнике, куда его снова увезли, и если второй раз он таким образом попадёт в его организм, он может вызвать уже генерализованную реакцию вплоть до анафилактического шока и даже смерти. Это, конечно, страшно. Анастасия Васильева лечащий врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс Врачей»

В больнице настаивают на том, что всю необходимую помощь Алексею Навальному оказали. По словам заведующей терапевтическим отделением Елены Сибикиной, у врачей были все основания для выписки пациента:

«Пациенту были проведены комплекс диагностических мероприятий, которые включают лабораторно-инструментальное обследование, и комплекс лечебных мероприятий, на фоне чего состояние его значительно улучшилось и пациент был выписан».

По решению Симоновского суда Москвы Алексей Навальный должен провести за решёткой в общей сложности 30 суток. Политика арестовали по статье об организации несанкционированной акции из-за призывов на встречу с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму, которая в минувшую субботу обернулась самыми массовыми задержаниями в российской столице с начала века.

Из Москвы передаёт корреспондент Euronews Галина Полонская: «Во вторник должно быть принято решение по апелляции адвоката Алексея Навального о том, чтобы снизить срок его ареста. Здесь же в больнице сочли, что задерживать пациента смысла нет. Мой вопрос одному из представителей медперсонала, нет ли угрозы для здоровья Навального, остался без ответа».