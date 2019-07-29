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Бросившему мусорный бак грозит пять лет

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 Павел Барсуков 
Бросившему мусорный бак грозит пять лет
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Первое уголовное дело по итогам субботних протестов в Москве. Суд постановил арестовать на два месяца Евгения Коваленко, бросившего мусорный бак в сотрудника ОМОНа. Арестованному может грозить пятилетний срок лишения свободы.

В то же время большинство задержанных — а их почти 1400 человек — ожидают штрафы и административная ответственность. В понедельник суды начали рассматривать эти дела. Среди оказавшихся за решёткой — и незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму. Муниципальному депутату Илье Яшину назначен десятисуточный арест за организацию несанкционированной акции.

Вадим Прохоров, адвокат:

«Нет допустимых доказательств, вообще нет ни одного надлежащим образом оформленного документа в материалах дела. <...> Конечно это политическое решение, вынесенное исключительно с целью не только снять Яшина с выборов, но и на несколько недель изолировать его — вернее, от него протестующих, которые в любом случае будут выходить на улицы».

После рекордно массовых задержаний Совет по правам человека заявил, что готовит доклад президенту Владимиру Путину. Правозащитники считают, что полицейские проявляли «демонстративную жестокость» в отличие от манифестантов, которые вели себя мирно. СПЧ призывает власти страны пересмотреть закон о митингах.

Видеомонтаж • Павел Барсуков