Орбан критикует ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия, которая критикует Будапешт за национальную политику, должна прекратить свои нападки и вернуться к роли, определенной Конституцией ЕС. Это заявление он сделал в румынском городе Бэиле-Тушнад, где принимает участие в работе Летнего университета. "Мы никогда не сможем укрепить наши страны, поддержать национальные интересы, если не будем противостоят давлению интернационалистского либерализма", - заявил, в частности, Орбан.

По его словам, в последние пять лет в ЕС были совершены фатальные ошибки в области миграционной политики и экономической сфере. Касаясь социально-экономического положения Венгрии, Орбан сказал, что страна полна надежд: долги выплачены, зарплаты растут, нация продолжает развиваться.

В первом квартале нынешнего года экономика Венгрии росла более быстрыми темпами. Валовой внутренний продукт без учета корректировок вырос на 5,3% в годовом исчислении. Однако, отметил Орбан, республике потребуется принять очередные меры для поддержания роста экономики и конкурентоспособности страны. Между тем по прогнозам экспертов, в следующем году рост экономики Венгрии замедлится до 3,3%.