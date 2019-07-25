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Конгресс депутатов Испании не утвердил Педро Санчеса на пост премьер-министра.

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Конгресс депутатов Испании не утвердил Педро Санчеса на пост премьер-министра.
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Reuters
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Конгресс депутатов Испании не утвердил исполняющего обязанности председателя правительства Педро Санчеса на пост премьер-министра. Коалиционные переговоры партии "Подемос" и Испанской социалистической рабочей партией провалились. Без помощи левых лидеру ИСРП не удалось заручиться поддержкой даже простого большинства парламентариев и со второй попытки.

Первое голосование в Нижней палате парламента, в ходе которого Санчесу, чтобы возглавить правительство, была необходима поддержка абсолютного большинства, также провалилось. Единственным выходом для социалистов было объединиться с 42 депутатами "Подемос". По данным испанских СМИ, в обмен те требовали пост вице-премьера и пять министерских кресел. По-видимому, социалисты сочли эти требования неприемлемыми.

Теперь на то, чтобы договориться о кандидатуре главы правительства, у представленных в парламенте политических сил есть два месяца. Если дебаты не к чему не приведут, страну ждут внеочередные выборы.

В результате последнего голосования 28 апреля победу праздновали социалисты. Им досталось 123 из 350 мест в Конгрессе. Для беспрепятственного утверждения своего кандидата главой кабмина этого не достаточно.

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