Протесты в Москве: взгляд из Кремля

Кремль не считает ситуацию вокруг выборов в Мосгордуму проявлением политического кризиса. В администрации президента РФ подчеркнули важность разделять обычные мирные протесты и организованные беспорядки.

Отвечая во вторник на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не руководствоваться эмоциями при оценке действий полиции на митингах, а дождаться результатов внутренних проверок и вердиктов суда. Жёсткие действия правоохранительный для пресечения беспорядков он назвал оправданными:

"Это не кризис. Почему? Протесты происходят во многих странах мира, они вызваны конкретными вопросами. Мы обращаем на это внимание и очень внимательно отслеживаем. (...) Считаем абсолютно оправданными жёсткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков. Ну, мы же с вами видели разные кадры: были кадры, которые подпадают под то же слово "насилие". Насилие в отношении органов правопорядка имело место", - сказал Песков. добавив, что ведётся следствие для того, чтобы подтвердить или опровергнуть случаи как применения насилия полицией - так и фактов неподчинения представителям органов власти и оказание им сопротивления.

При этом представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, существует ли форма несогласованных протестов, не подпадающих под категорию "массовых беспорядков".