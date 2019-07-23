Парламент не утвердил Санчеса

Депутаты нижней палаты парламента Испании в ходе первого голосования не утвердили исполняющего обязанности председателя правительства, генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост премьер-министра.

Через два дня в Конгрессе должно состояться второе голосование, но если Санчесу не удастся быть избранным на пост премьера, то Испанию ждет очередной политический тупик — переговоры в парламенте могут продлится два месяца.

Кандидатуру Санчеса поддержали 124 депутата, 170 выступили против, 52 — воздержались, еще четверо на заседании не присутствовали.

В числе воздержавшихся — сторонники левой партии "Подемос, главного потенциального союзника социалистов по формированию коалиционного правительства. Накануне в ходе дебатов лидер "Подемос" Пабло Иглесиас заявил, что его политическая сила не согласится на "декоративную роль".

А представители оппозиции упрекнули Педро Санчеса в том, что во время представления программы своего правительства он ничего не сказал о каталонском вопросе.