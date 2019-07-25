«Птичье шествие» в честь святого

В городе Эмбоскада в Парагвае — «птичье шествие»: сотни человек в костюмах из перьев и в страшных масках несут статую католического святого.

По легенде, монаху Франциско Солано перед кончиной явились птицы, услаждавшие песнями его слух. Монах позже был признан святым, покровителем города.

Поскольку значительная часть местного населения — принявшие католичество индейцы, они привнесли в христианский праздник свой колорит. По мнению исследователей, нынешние костюмы птиц произошли от боевых индейский облачений, с помощью которых древние племена запугивали как врагов, так и злых духов.