Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Педро Санчеса снова проиграл

Педро Санчеса снова проиграл

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

no comment

«Птичье шествие» в честь святого

В городе Эмбоскада в Парагвае — «птичье шествие»: сотни человек в костюмах из перьев и в страшных масках несут статую католического святого.

По легенде, монаху Франциско Солано перед кончиной явились птицы, услаждавшие песнями его слух. Монах позже был признан святым, покровителем города.

Поскольку значительная часть местного населения — принявшие католичество индейцы, они привнесли в христианский праздник свой колорит. По мнению исследователей, нынешние костюмы птиц произошли от боевых индейский облачений, с помощью которых древние племена запугивали как врагов, так и злых духов.

Другие No Comment